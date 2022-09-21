فضيحة جديدة..”أخبارليبيا24″ تتحصل على مراسلة تثبت موافقة حكومة الدبيبة على قرار الإيفاد (العائلي) 

أخبارليبيا24

خرج مؤخرًا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، خروج الأبطال معلنًا أن الحكومة ألغت قرار وزير التعليم العالي عمران القيب بخصوص قرار الإيفاد (العائلي).

قرار القيب لقي رفضًا واسعًا على مختلف شرائح المجتمع حيث اعتبر أنه من ضمن فضائح حكومة الوحدة الوطنية والذي تضمن إيفاد أفراد وصل عددهم إلى 5 و6 أفراد من نفس العائلة.

“أخبارليبيا24” تحصلت على مراسلة وزير الدولة عادل جمعة – قبل الرفض بأيام – يطالب فيها وزارة التعليم العالي التنسيق من أجل إصدار تفويض مالي لهذا القرار.

ووجه جمعة في مراسلته وزارة التعليم العالي – وفقا لتعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة- بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط من أجل إصدار تفويض خاص للموفدين بقرار إيفاد أبناء وأخوة وزوجة الشهداء تقديرًا لهذه الشريحة.

هذه المراسلة التي تحصلت عليها “أخبارليبيا24” تثبت أن الحكومة كانت قد وافقت على قرار الإيفاد بكل ما يشوبه من مخالفات من غير المستحقين التي تتضمن حالات وفاة عادية، أو وفاة بسبب صراعات فردية.

إلا أن الضغط الشعبي الكبير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي كان له أثر كبير في اضطرار الحكومة رفض هذا القرار بخروج عادل جمعة نفسه الذي طالب التفويض المالي له ويعلن أنه مرفوض.

قرار وزير التعليم العالي جاء قبل أيام قليلة من إصدار ديوان المحاسبة تقريره السنوي 2021 حيث جاء فيه أن عمران القيب أهدى هواتف “آيفون 13 برو ماكس” وجلاكسي فولد 6 بـ 255 ألف دينار لأعضاء لجان بالوزارة.

وكشف الديوان في تقريره أن وزارة التعليم العالي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 برو ماكس” لأعضاء لجان بالوزارة، بعضهم في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الوزارة أهدت مرة أخرى 3 أجهزة “جلاكسي فولد 3 و 6” وآيفون أخرى لأعضاء لجان بالوزارة ليبلغ الإجمالي 255 ألف دينار.

وذكر الديوان أن وزارة التعليم العالي خصصت لهم 150 ألف خلال أسبوع لبند وجبات VIP و5000 على وجبات عادية.