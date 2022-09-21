“المنفي” يبحث في نيويورك ” الأمن الغذائي” في أفريقيا بحضور مستشار ألمانيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في الاجتماع التشاوري الذي عقده المستشار الألماني “أولاف شولتز”، أمس الثلاثاء، في مدينة نيويورك الأمريكية، مع القادة الأفارقة “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، و”موسى فقيه”، رئيس المفوضية الإفريقية.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، أن المنفي أثنى في كلمته خلال الاجتماع، على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من من المناسبات وخاصة مؤتمري (برلين 1-2)، وعلى التعاون المشترك بين ألمانيا وإفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

وتطرق “المنفي”، لتحديات الأمن الغذائي في إفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن؛ “الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في إفريقيا”.