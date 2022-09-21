ديوان المحاسبة يوضح مصروفات مؤسسة الإعلام  

العنوان – طرابلس

كشف ديوان المحاسبة أن عن مصروفات المؤسسة الليبية للإعلام حسب تقريره عن عام 2021.

وأوضح الديوان أنه تم صرف 1,313,252 مليون يورو لشراء معدات لراديو سبها دون تركيبها.

وأشار ديوان المحاسبة أنه تم صرف 2,200,00 مليون دينار تجهيزات لقناة ليبيا الشبابية دون تشغيلها.

وأكد الديوان أنه تم صرف نصف مليار دينار لشراء 8 سيارات وتوزيعها على شخصيات تتبع جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

وأفاد ديوان المحاسبة أنه تم تسليم عدد 14 سيارة تم تسليمهـا لأشخـاص انتهت علاقتهم الوظيفيـة بالمؤسسة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ولفت الديوان إلى أنه تم دفع 160 ألف دينار لإنتاج 15 حلقة من مسلسل خالتي مشهية، و140 ألف دينار لإنتاج 15 حلقة من برنامج قضية في سطور.

وأضاف أنه تم إنتاج عمل فني بعنوان نسمات من الحبيب بقيمة 65 ألف دينار، وإنتاج عمل فني بعنوان حديقة الريشة بقيمة 50 ألف دينار، وعمل آخر بعنوان ومضات رمضانية بقيمة 45 ألف دينار.