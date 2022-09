ليبيا – علق أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي على صدور تقرير ديوان المحاسبة 2021، بالقول: “لا جديد يذكر فيه وكله قديم معاد“.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رأى أن التقرير هو تكرار لنفس الخروقات والملاحظات وإثبات للفساد مع سبق الإصرار والترصد من أعلى سلطات الدولة إلى أدناها مستوى من مجلس الوزراء والوزارات مرورًا بالمصارف والمصرف المركزي والشركات الاستثمارية وغيرها.

وأضاف: “أموال تتبدد بشكل فاضح، والديوان يأتي في نهاية المطاف ليقول إن أموالكم يسرقها السراق والحذاق والفاسدون”.

ولفت النظر إلى أن الديوان يحتاج أن يكون أكثر شفافية ومصداقية، وأن يعلن تقريره بسرعة وليس في وقت متأخر بعد انقضاء العام.

الشحومي طالب بأن يكون هناك برنامج محدد ينعكس في تقرير مصاحب شهري وليس سنويًا لوقف ما وصفه بـ”العبث”، ليعلن للشعب ويتولى متابعة ما تم من إجراءات لمجابهة هذه الخروقات، وما هي التدابير التي تم اتخاذها لوقف مثل هذه التصرفات “العبثية والكارثية” من قبل الديوان أولًا ومن قبل القضاء ثانيًا.

Shares

The post الشحومي معلقًا على صدور تقرير ديوان المحاسبة: إثبات للفساد مع سبق الإصرار والترصد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية