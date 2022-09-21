انطلاق دورة “حماية الشخصيات” لأفراد اللواء 128 معزز

الوطن|رصد

أنطلقت فعاليات الدورة 8 حماية الشخصيات لأفراد اللواء 128 معزز والمنعقدة بمعسكر القوات الخاصة تحت إشراف نخبه من نخب مدرسة الصاعقة والمظلات والتي تمتد لمده لثلاث أسابيع متواصلة في سبيل تحقيق إنجاز جديد في سجلات القوات الخاصة.

وستنطلق الدورة بعدد من المحاضرات التوضيحية عن منهجية الحماية من ثم كيفية التعامل مع البندقية والمسدس في حماية الشخصيات.

وتهدف الدورة إلى تعليم العسكري التعامل في حماية الشخصيات والمسؤولين بالدولة من جميع المخاطر التي قد تحدث أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات الرسمية الخارجيه والداخلية وحماية الضيوف والدبلوماسيين وأيضًا كيفية التعامل مع الكمائن التي توضع في الطرقات العامة وأيضًا كيفية مرافقة الشخصيات سواءً بالمركبات أو سيرًا علي الأقدام والإجراءات المتبعة للحماية.