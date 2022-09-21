ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 September, 2022

اختتمت صباح اليوم فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والأربعون المنعقد بالقاهرة خلال الفترة 18-25 سبتمبر 2022م بحضور وزراء العمل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، ولفيف من الضيوف ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية.

و تشارك دولة ليبيا بوفد يترأسه وزير العمل و التأهيل علي العابد الرضا وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارتي العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، وممثلي العمال وأصحاب العمل.

حيث القى الوزير رئيس فريق الحكومات كلمة بخصوص انتهاء أعمال المؤتمر لخص فيه جملة التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية بالمؤتمر وذلك نيابة عن فريق حكومات الدول العربية؛ حيث تم التوصل لعدد من التوصيات فيما يخص محاور المؤتمر المتمثلة فى الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة؛ومحور رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية.

وفي ختام تم تكريم عدد من الجهات حيث قام رئيس نقابة عمال الكويت بتكريم الوزير بدرع بصفته رئيس فريق الحكومات نظير جهوده المبذولة في إدارته لجلسات فريق الحكومات طيلة ايام المؤتمر.