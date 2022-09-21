القطراني يفتتح المدرسة النموذجية بمدينة بنغازي

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افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، الأربعاء المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية بمدينة بنغازي، والتي أنهت بلدية بنغازي الأعمال المتعلقة بتنفيذها كمدرسة نموذجية متكاملة بالمنطقة ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وشارك في احتفالية الافتتاح وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير الكهرباء عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ومراقب تعليم بنغازي مصطفى الدرسي، وبحضور أعضاء من المجلس المحلي وعدد من أعيان وحكماء منطقة الكويفية، حيث قام القطراني رفقة الحضور بجولة ميدانية شملت كل مرافق المدرسة.

والقى القطراني كلمة خلال احتفالية الافتتاح حيا فيها الحضور، شاكرًا عائلة المرحوم الحاج عطية البرغثي التي تبرعت بقطعة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة النموذجية بالمنطقة، مشيدًا بجهود لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وإخلاصها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي سينعم أبناء المنطقة من خلاله بدرجة عالية من العلم والمعرفة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعمها لمشاريع البناء التي تحقق التقدم والتطور في جميع أنحاء ليبيا.