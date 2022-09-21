التدخل الأجنبي لم يمنح الفرصة للخيار الوطني في ليبيا أن يتشكل

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الليبي أثبت للعالم بأنه نسيج واحد، متماسك كتماسك أرضه ومصيره المشترك.

وأضاف المنفي، أن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل.

وقال، إن المجلس الرئاسي لازال ملتزما بدوره وفق الاتفاق السياسي، باعتباره السلطة السياسية العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محليا ودوليا ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش إضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة تمهيدا لانتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن التدخل الدولي السلبي لازال يرسم مسارات من الحلول المتناقضة، تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة، لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن.

وقال، إن مسؤولياتنا تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، على الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية جرنا إلى دائرة الصراع السياسي، والذي نعمل بكل جد وحزم لأن نجد له الحلول لا أن ننخرط فيه.

وأضاف، أن المجلس الرئاسي الليبي يحرص على إدارة شفـافة وعادلة لعوائد النفط، ثروة كل الليبيين، بشكل يحيّد المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحـة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد، دون تمييز سياسي أو جغرافي.