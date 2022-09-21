ديوان المحاسبة: المنقوش أسهبت في قرارات الإيفاد وتوقيعها مختلف كل مرة

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن قفزة في مخصصات السفارات اللييية في الخارج بلغت 1.1 مليار دينار ليبي.

ورصد التقرير مبالغة في قيمة وجبات مكتب وزيرة الخارجية بسعر 250 دينار للوجبة، وزيادة 5 دينارات على سعر كل وجبة للموظفين بالداخل خلافا للعقد.

وأشار التقرير إلى المبالغة في صيانة وشراء السيارات بإجمالي أكثر من 5 ملايين دينار، مبينا أن مدير مكتب المنقوش تسلم 5 سيارات بالمخالفة للضوابط.

ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى التوسع في شراء الهواتف والحواسيب بقيمة 3.5 مليون دينار، وإسهاب الوزيرة في قرارات الإيفاد ولا منظومة لديها لحصر القرارات وتوقيعها مختلف كل مرة.

وأوضح التقرير أن هناك إيفادا لأكثر من موظف للخارج للعمل على ذات الوظيفة بنفس السفارة، وأن عدد المراقبين الماليين بالخارج ارتفع إلى 122 مراقبا بإجمالي مرتبات للسنة فاق 44 مليون دينار.

كما كشف التقرير عن صرف مرتبات لأشخاص بقيمة أعلى من مرتباتهم الفعلية ولأشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة ولآخرين غير مدرجين في منظومة المرتبات، وصرف علاوة سفر ومبيت لصالح مرافق للوزيرة لا تربطه بالخارجية أي وظيفة.