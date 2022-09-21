ديوان المحاسبة: مؤسسة الإعلام أهدرت ملايين الدولارات على معدات لم يتم تشغيلها

العنوان – طرابلس

كشف ديوان المحاسبة إهدار حكومة الوحدة لملايين الدولارات لشراء معدات لقناة الشبابية وراديو سبها دون تشغيلها.

وذكر الديوان في تقريره السنوي للعام 2021 أن المؤسسة الليبية للإعلام صرف 1,313,252 مليون يورو لشراء معدات لراديو سبها دون تركيبها، كما صرف 2,200,000 مليون دينار تجهيزات لقناة ليبيا الشبابية دون تشغيلها.

وأكد الديوان، أنه تم صرف نصف مليار دينار لشراء 8 سيارات وتوزيعها على شخصيات تتبع جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

وكشف ديوان المحاسبة أنه تم تسليم عدد 14 سيارة لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمؤسسة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ولفت الديوان إلى أنه تم دفع 160 ألف دينار لإنتاج 15 حلقة من مسلسل “خالتي مشهية”، و140 ألف دينار لإنتاج 15 حلقة من برنامج “قضية في سطور”.

وأضاف، أنه تم إنتاج عمل فني بعنوان “نسمات من الحبيب” بقيمة 65 ألف دينار، وإنتاج عمل فني بعنوان “حديقة الريشة” بقيمة 50 ألف دينار، وعمل آخر بعنوان “ومضات رمضانية” بقيمة 45 ألف دينار.