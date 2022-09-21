افتتاح مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الكويفية

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افتتحت بلدية بنغازي، اليوم السبت، مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الكويفية وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني وعدد من المسؤولين.

وقالت بلدي بنغازي إن المدرسة نموذجية متكاملة بعدد عشرة فصول بمنطقة وتشمل وثلاثة معامل رئيسية، ومسرح كبير، ومكتبة ومخزنين وعدد أربعة عشر دورة مياه وغرفة حارس أمن.

وأوضحت البلدية، أن بناء المدرسة جاء بهدف سد العجز في المدارس التعليمية وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

وقالت، إن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.