عقيلة صالح يكلف النائب المهدي الأعور رئاسة لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس باختيار المهدي مسعود رئيسًا للجنة، وفق المادة الأولى من قراره رقم (62) لسنة 2022.

وطالب عقيلة صالح في المادة الثانية من قراره الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، من الرئيس الجديد للجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب دعوة أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، وذلك لاختيار نائب لرئيس اللجنة ومقرر لها.

انتقادات للرئيس السابق للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب

وأحال مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض جمعة الفيتوري، صورة من القرار الصادر في 18 أغسطس الماضي إلى كل من مقرر مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس للإحاطة.

ويأتي تكليف عقيلة صالح للنائب مسعود الأعور برئاسة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب خلفًا لزميله الرئيس السابق للجنة عمر تنتوش.

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وخلال الأسابيع الماضية تعرض النائب عمر تنتوش لانتقادات من زملائه النواب المقربين من رئيس المجلس لعدم حضوره الاجتماع الذي عقد في مدينة سرت مطلع يونيو الماضي للجنة التي كلفها عقيلة صالح مناقشة الموزانة العامة للعام 2022 التي أقرها المجلس للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

هدية: تنتوش يمثل نفسه كنائب ولا يمثل لجنة المالية والتخطيط والموازنة

واعتبر النائب زايد هدية غياب زميله عمر تنتوش عن اجتماعات سرت لمناقشة الميزانية العامة «أمرًا غير مقبول»، منتقدًا مشاركته في اجتماع عقد في طرابلس ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية حينها.

واعتبر هدية في تصريحه يوم 9 يونيو أن «تنتوش مثل نفسه كنائب وليس لجنة المالية والتخطيط والموازنة» خلال مشاركته في اجتماعات طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشير إلى أن النائب المهدي الأعور شارك في اجتماعات اللجنة المكلفة من رئاسة مجلس النواب لمناقشة الموزانة العامة التي عقدت في سرت بديلًا عنه.