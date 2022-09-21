من جديد.. أمن طبرق يقبض على 60 مهاجرا غير شرعي من مصر وسوريا بينهم أطفال

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن طبرق، اليوم الثلاثاء، مداهمة منزل يستخدم كمقر لاحتجاز مهاجرين غير شرعيين داخل أحد الأحياء السكنية بوسط المدينة.

وقالت المديرية، إن المداهمة جاءت بعد ورود معلومات تفيد بأن “منزل” داخل أحد الأحياء السكنية داخل المدينة يشتبه كونه “مخزن احتجاز مهاجرين”.

وأضاف، أن بعد التأكد والتحقق من مصادر المعلومات، قامت قوة فرض القانون التابعة لمديرية أمن طبرق بمداهمة مقر الاحتجاز الواقع بحي الزهور.

وأكدت المديرية أن المداهمة أسفرت عن ضبط 60 مهاجر دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية من ضمنهم أطفال من الجنسيتين المصرية والسورية.

ملاحقة المهربين

كما أكدت المديرية، أن إجراءات الاستدلال والتحقيقات لازالت جارية لمعرفة المسؤولين عن احتجاز المهاجرين، الذين كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا.

وخلال الأسبوع الأول من هذا الشهر أعلنت مديرية أمن طبرق القبض على 287 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية بينهم أطفال، في ضواحي المدينة.

وأكدت أن فريقا من قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة بالإضافة لـ”قوة فرض القانون” التابعة لمديرية أمن طبرق تطارد العصابات المتورطة في تهريب المهاجرين والتغرير بهم لتقديم عناصرها إلى العدالة.