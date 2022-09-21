مستشار قانوني يتهم ديوان المحاسبة بتجاهل الفساد في ملف العلاج بتونس

تساءل المستشار القانوني مراد فهيد عن سبب إغفال ديوان المحاسبة لملفات فساد وقعت فيها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال فهيد في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تساؤلات مشروعة: ما سبب إغفال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2021 التطرق لملف العلاج بالساحة التونسية الذي يمثل أحد أكبر ملفات الفساد المالي نظرا لضخامة الأموال المصروفة فيه وبالأخص عقد شركة الأريج وعدم مراجعة فواتير العلاج؟”.

وأضاف: “بالمقابل ما سبب الغلو والتضخيم والإسهاب في شرح وتفصيل التجاوزات بملف العلاج بالساحة المصرية؟”.