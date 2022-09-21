ديوان المحاسبة: أكثر من 4 مليون مصـروفات بند نفقات السفر وعلاوة المبيت لديوان مجلس الوزراء 

العنوان – طرابلس

كشف ديوان المحاسبة أن إجمالي مصـروفات بند نفقات السفر وعلاوة المبيت لديوان مجلس الوزراء بلغت 4.101.580 دينار.

وأضاف الديوان في تقريره لعام 2021 ضمن بند نفقات السفر والمبيت، أن ديوان مجلس الوزراء يستمر في إصدار التذاكر والإقامة الفندقية بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.

وذكر ديوان المحاسبة أن أغلب تذاكر السفر والإقامة تتم بشكل مبالغ فيه، كما أن أغلب تذاكر السفر تتم على الدرجة الأولى.

ولفت إلى أنه تم إصدار تذاكر السـفر وإقامة فندقية لأشـخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم ارفاق تفاصيل الفواتير المتعلقة بالإقامة بالفنادق.

وبين الديوان أنه تم إيفاد أشــخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء لمهام خارجية وصرف علاوة السفر والمبيت.