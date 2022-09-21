السلاك: الإسلام السياسي يتخوف من رئيس لا ينسجم مع أفكاره

الوطن|رصد

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق السابقة، محمد السلاك، إن شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية محل خلاف عميق منذ عدة أشهر وهي سبب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.

وقال السلاك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هذه الأزمة مستمرة، ولم تنجح الأطراف الدولية حتى الآن في حلها، رغم اللقاءات المتكررة مع كافة الأطراف الليبية.

وأضاف السلاك أن هناك تخوف لدى تيار الإسلام السياسي المتمثل في مجلس الدولة، في أن يأتي رئيس للدولة غير منسجما مع أفكاره.