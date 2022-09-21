ليبيا الان

السلاك: الإسلام السياسي يتخوف من رئيس لا ينسجم مع أفكاره

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق السابقة، محمد السلاك، إن شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية محل خلاف عميق منذ عدة أشهر وهي سبب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.

وقال السلاك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هذه الأزمة مستمرة، ولم تنجح الأطراف الدولية حتى الآن في حلها، رغم اللقاءات المتكررة مع كافة الأطراف الليبية.

وأضاف السلاك أن هناك تخوف لدى تيار الإسلام السياسي المتمثل في مجلس الدولة، في أن يأتي رئيس للدولة غير منسجما مع أفكاره.

الوسوم

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الليبية ليبيا مجلس الدولة محمد السلاك

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك