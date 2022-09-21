الإغلاق المطول للمدارس تسبب في خسارة 1.3 مليون طفل ليبي سنة كاملة من التعليم

أخبار ليبيا 24

كشفت مساعدة الأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، أن الإغلاق المطول للمدارس جراء جائحة كورونا، تسبب في خسارة حوالي 1.3 مليون طفل في ليبيا سنة كاملة من التعلم.

وأوضحت جانيون في تدوينة لها عبر تويتر، أن نقص التمويل والحروب بالإضافة إلى جائحة كورونا تسببت في زيادة الفجوة في جودة التعليم، داعيةً كافة الجهات المسؤولة إلى العمل بشكل مكثف لضمان اكتساب جميع الأطفال للمهارات الأساسية.

كما دعت جانيون ضمن سلسلة تغريداتها إلى ضرورة الوصول إلى كل طفل في ليبيا بشكل عاجل لمواصلة الدراسة، وتقييم مستويات التعلم بانتظام، وإعطاء الأولوية لتدريس الأساسيات، وزيادة كفاءة المدارس ومرافق التعلم، وفقًا لنص التدوينة.