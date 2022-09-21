إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي

أُعيد اليوم الأربعاء، افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جسر أحمد رفيق المهدوي من ضمن ثلاثة جسور تعرضت لأضرار جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت البلدية أن أعمال الصيانة التي أجريت للجسر شملت «استبدال وتنفيذ كمرات جديدة للجسر مُسبقة التصنيع والإجهاد، وأيضًا تقوية قواعد الجسر وتركيب الحواجز الجانبية الخرسانية والحديدية والرصف والإنارة وأعمال التخطيط الأرضية وتركيب العواكس الليلية».

وأكدت بلدية بنغازي أن هذه الأعمال تعتبر من مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتنفيذ «شركة أكاكوس للمُقاولات والإستثمار العقاري».

وأشاد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، في كلمته بالمناسبة، بعملية صيانة وإعادة تأهيل جسر أحمد رفيق المهدوي، مؤكدًا «أن إعادة إعماره جرت على مستوى عالٍ من المواصفات، وبتنفيذ من شركة محلية»، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.