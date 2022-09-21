نقص حاد في المقاعد والكتاب المدرسي في ليبيا

رغم بدء العام الدراسي في المنطقة الشرقية وقرب انطلاقته في المنطقة الغربية الا ان مراقبات ومخازن التعليم ما زالت تعاني في نقص كبير بالكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية حيث اكدت مصادر مطلعة ان المتوفر من الكتاب المدرسي حتى الان لا يتجاوز 40%

وأكد مراقب تعليم طبرق فتحي بونجوى في تصريحات صحفية أن مراقبة تعليم طبرق تعاني من نقص حاد في الكتاب والمبانى والمقاعد المدرسية.

وقال بونجوى: “لم يتم منحنا سوى 360 مقعد مدرسي، والمراقبة تحتوي على 71 ألف طالب وطالبة، وهو عدد بسيط لا يُغطي كافة المدارس ولم نتحصل على أي مقاعد مدرسية على مدار عامين تساعدنا على تقليل كثافة الفصول، التي تصل إلى 70 طالب في الفصل الواحد”.

وأضاف: “نحاول إنشاء فصول مؤقتة لمعالجة هذه المشكلة المؤرقة، لكن هذه حلول مؤقتة عمرها عام واحد، ويجب أن يكون هناك حل جذري للأزمة”.

وبخصوص توفر الكتاب المدرسي قال: “لم يصلنا إلا شحنة واحدة من الكتاب المدرسي، ووعدونا بإرسال باقي الشحنات تباعًا، ونتمنى تنفيذ هذه الوعود”.

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