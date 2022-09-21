فنوش: من يحكم ليبيا اليوم هم “قطّاع طرق وخارجون عن القانون”

الوطن / رصد

حذّر المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم فنوش، من بقاء ليبيا في حلقة مفرغة ما لم يتم الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعقيد المشهد السياسي.

ووصف فنوش في تصريحات صحفية، الليبيين بـ”الأسرى” للطريقة ذاتها في حل الأزمة، حيث يتم تشكيل الحكومات وإرسالها إلى العاصمة “المحتلة” من الميليشيات، على حد تعبيره.

واتّهم فنوش الفئة المسيطرة على طرابلس بالعمل لصالح أجندات خارجية، تتحكم في ليبيا ضاربة تطلعات الليبيين عرض الحائط، مضيفاً أن مفاهيم الدولة في ليبيا غائبة ولا اعتبار فيها للقانون.

وتابع: “من يحكم الآن هم قطاع طرق، وخارجون عن القانون، وجاء هذا نتيجة احتكار مفهوم الدولة ومؤسساتها في العاصمة”.