الحويج والكيلاني يناقشان خطوات استحداث هيئة الأسر المنتجة

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الاقتصاد و التجارة، محمد الحويج، رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إمكانية استحداث هيئة الإسر المُنتجة؛ بما يدعم الاقتصاد و صناعة المنتجات المحلية.

كما ناقش الطرفان خلال اجتماع موسع عقد بديوان الوزارة، آلية إصدار تراخيصٍ للأسر المنتجة والتي تتيح لهم العمل من منازلهم مع إمكانية بيع و تصدير منتجاتهم ، لمواكبة سوق العمل، إضافة إلى بحث كيفية تمويل هذه المشروعات الصغرى؛ وذلك من خلال التواصل مع المصارف.

وفي سياق منفصل.. ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة، نوري القطاطي، مع المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية، هادي قروش، آخر المستجدات والإستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر للعام الجاري، إذ يهدفُ المعرض إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي و خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية.