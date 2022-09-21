اسميو: نفاد مخزون التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس بأغلب المناطق

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو عن نفاد مخزون التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس بأغلب المناطق.

ودعا مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لسرعة فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس اللازمة في أغلب المناطق، وذلك في تصريحات متلفزة رصدتها “الساعة24”.

ومن جانب ذي صلة، قال المدير التنفيذي لإدارة التطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل، إن هناك نقصا كبيرا في التطعيمات الروتينية والمدرسية.

وأضاف في تصريحات صحفية: “إن طُبعت البطاقة التطعيمية لطلاب المدراس فسنباشر الكشف الصحي والتطعيمات المدرسية في 15 سبتمبر بالكمية القليلة المتوفرة لدينا، وننتظر توفير الباقي من جهاز الإمداد الطبي”.