«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، عن تسليم ثلاث مواقع جرى استعادتها مؤخرًا من سيطرة «تشكيلات مسلحة» في نطاق طرابلس إلى أصحابها سواء مواطنين أو جهات حكومية.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عناصره سلمت العديد من المرافق وإعادتها للدولة، والتي منها إعادة فيلا بمنطقة النوفليين لمالكها الشرعي وفق محضر تسليم واستلام مع المالك.

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وأضاف أنه سلم إحدى المدارس بمنطقة عين زارة للمجلس البلدي بالمنطقة، والتي «كانت مستغلة بالقوة من قبل مسلحين بمعسكر السعداوي»، بالإضافة إلى تسليم ما يُعرف بـ«مقر الريجية» بجوار فندق كورنثيا لمصلحة الآثار.

وأوضح الجهاز أن ذلك جاء ضمن العملية الأمنية التي جرت في الأونة الأخيرة بالعاصمة طرابلس، بهدف «إخلاء بعض المرافق والمؤسسات التي تتمركز بها بعض التشكيلات المسلحة، وسعياً لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وحرصاً على استقلاليتها من سطوة التشكيلات المسلحة»، لافتًا إلى أن العمل ما زال مستمرًا في تسليم بعض المرافق والمؤسسات.

جانب من إخلاء مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من إخلاء مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من إخلاء مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من إخلاء مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)