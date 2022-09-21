لقاء بين عقيلة وباشاغا في القبة

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وحضر اللقاء نائبي رئيس مجلس الوزراء خالد الأُسطى وسالم الزادمة، كما حضره وزير الخارجية حافظ قدور ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبو زقية.

وقال المركز الإعلامي لرئيس المجلس، إن باشاغا أطلع عقيلة على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب وما وصلت إليه خاصةً، فيما يتعلق بدخولها للعاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل تعنت حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف أن باشاغا على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

وذكر، أن اللقاء تناول تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.