باشاغا يُطلع رئيس مجلس النواب على أعمال الحكومة

الوطن / رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، برئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من وزرائه؛ لمناقشة أعمال الحكومة منذ تكليفها من البرلمان.

وأكّد باشاغا خلال اللقاء الذي جرى في مكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، على استمرار الحكومة في ممارسة مهامها من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأطلع باشاغا رئيس مجلس النواب على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة من المجلس، وما وصلت إليه خاصةً فيما يتعلق بدخولها للعاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل تعنت حكومة ” الدبيبة ” منتهية الولاية.

وتناول اللقاء تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المُقبلة.