الحداد يناقش تعزيز التعاون العسكري في مجال التدريب مع إيطاليا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، بحكومة الوحدة، الفريق أول ركن، محمد الحداد، مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب العسكري.

رئاسة الأركان العامة، أوضحت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس، تضمن التأكيد على عمق العلاقات بين دولتي ليبيا وإيطاليا، ودور الأخيرة في دعم ليبيا ضمن كافة الملتقيات والمحافل الدولية.

كما شارك في الاجتماع مساعد رئيس هيئة العمليات الإيطالي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا، ورئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة الهندسة العسكرية.