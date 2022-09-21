الكوني يلتقي لجنة التواصل المكلفة بمتابعة مطالب وحقوق الفعاليات الاجتماعية بالجنوب

الوطن / متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني الأربعاء، بلجنة التواصل المكلفة بمتابعة مطالب وحقوق وفد الفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تهم مناطق الجنوب، لاسيما المتعلقة بالاحتياجات الخدمية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية بالمنطقة.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على وضع خطة واضحة لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية التي تساهم في حل المشاكل الأساسية، كمصفاة فزان، وبناء وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات.

واستعرض وفد الجنوب أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل التي تعاني منها فزان منذ سنوات طويلة.

وأكد الكوني على ضرورة أن تنظر الجهات التنفيذية المختصة لاحتياجات منطقة فزان وكذلك تكاتف كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة، وأنه سيتابع شخصياً كل القضايا التي تهم المنطقة مع الجهات التنفيذية.