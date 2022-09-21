وزير رياضة الدبيبة يعقد اجتماعا لبحث مستقبل “البلياردو” في ليبيا

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو وسنوكر طارق العريفي، لمناقشة الرؤية المستقبلية للعبة.

وأكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة دعم الوزارة للعبة البلياردو وسنوكر وجميع الألعاب الرياضية ومعالجة مشاكلها، لتطوير وتعزيز قطاع الرياضة خدمة للصالح العام.

كما تم استعراض رزنامة العمل التي تعمل عليها اللجنة التأسيسية للإتحاد خلال الفترة القادمة، ومن جانبه أكد الوزير وقوف الوزارة وتقديم الدعم اللازم لجميع المكونات الرياضة وحل جميع المعوقات ، وذلك لتطوير وتعزيز قطاع الرياضة خدمة للصالح العام.