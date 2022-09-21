الرجوبي: لم أتسلّم أي قرار حول تعييني رئيساً لجهاز “التحدي”

الوطن / رصد

نفى رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، تسلّمه لأيّ قرار تعيين في منصب رئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار، الذي استحدثته رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وقال الرجوبي في تصريحات صحفية، إنه فُوجئ بتداول صورة القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عدم وصول القرار إليه بصورة رسمية.

وكان رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر في وقت سابق قرارا بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار، وبميزانية تبلغ 300 مليون دينار، مسمّيًا محمد الرجوبي رئيسًا له.