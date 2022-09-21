الكوني يتابع خطوات تنفيذ عدد من المشاريع في المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

تابع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، خطوات تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية بالمنطقة الجنوبية.

وبحث الكوني مع لجنة التواصل المكلفة بمتابعة مطالب وحقوق وفد الفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، آليات تنفيذ مشروع مصفاة فزان، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات.

وبدورها استعرضت اللجنة أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود وانهيار للبنية التحتية، مؤكدين على ضرورة الالتفات لهذه المطالب ووضع حلول عاجلة لها.

من جهته أكد الكوني أن كل الجهات التنفيذية المختصة، ستأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات منطقة فزان داعيًا إلى ضرورة تكاتف المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.