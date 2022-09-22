بليحق: عقيلة صالح ناقش مشاركة الأخصائيين الاجتماعيين في مشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة أعضاء الرابطة الوطنية للخدمة الاجتماعية والنفسية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللقاء تناول عددا من القضايا الخاصة بالرابطة وتفعيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنغازي بالإضافة إلى دعم المؤتمر العلمي الدولي الأول المزمع عقدهُ في الثاني من فبراير القادم الموافق لليوم العالمي للأخصائيين الاجتماعيين.

كما تم مناقشة مشاركة الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين في مشروع المصالحة الوطنية، وتناول اللقاء إعادة بناء مقر الرابطة في مدينة بنغازي الذي تعرض للدمار خلال الحرب على الإرهاب.