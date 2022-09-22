مستودع سبها النفطي يتسلّم 922 ألف لتر بنزين

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى مستودع سبها النفطي شُحنة من البنزين والديزل قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

شركة البريقة نشرت بيانات حديثة أظهرت إرسالها 922 ألف لتر من البنزين و 170 ألف لتر من الديزل إلى مستودع سبها، سيتمُ توزيعها على 26 محطة تعبئة وقود، موزعة على كافة المنطقة الجنوبية؛ وذلك عبر 5 شركات توزيع وقود تابعة لشركة البريقة.

كما قامت الشركة بإرسال 2400 أسطوانة غاز طهي، إلى مستودع سبها النفطي، موضحةً أن إجمالي الإسطوانات سيتمُ توزيعه على 8 محطات توزيع بواقع 300 أسطوانة لكل محطة.