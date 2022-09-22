خارجية الدبيبة تبحث مع نظيرتها المصرية حلحلة عوائق المواطنين في البلدين

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، وضع آلية للتواصل مع السلطات المصرية لحلحلة العوائق أمام الليبيين في مصر تباعا وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

واجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير صلاح عبدالصادق، وعدداً من مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية المصريتان.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الاجتماع ناقش خلالها الجانبان عدد من العراقيل التي تهم وتواجه المواطن الليبي عند دخوله للأراضي المصرية وحصوله على الإقامة وتجديدها لجميع الشرائح المقيمة والمترددة على مصر، ومعالجة الغرامات المالية المترتبة على البعض ومعاملة الليبيين بالمنافذ خاصة المرضى، وملف السجناء والموقوفين، حيث تم وضع آلية للتواصل لحلحة كل العوائق تباعاً.