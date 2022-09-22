وزارتا العمل والخدمة المدنية تبحثان سير عمل لجنة إعداد الملاك الوظيفي

أخبار ليبيا 24

ناقشت لجنة إعداد الملاك الوظيفي لوزارة العمل والتأهيل، مع وزارة الخدمة المدنية؛ مستجدات مشروع إعداد الملاك الوظيفي للوزارتين إضافة إلى مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق التابعة لهما.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه، مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، عاشور الغرياني وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل، حمدي المسلاتي، آليات حلّ كافة المشاكل التي تعترض سير عمل اللجنة.

وفي سياق منفصل، بحث وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، عبد الناصر العقيلي، مع وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشوؤن الفنية، خالد ابريدان أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل للعناصر التابعة للوزارتين.