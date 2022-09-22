جنرال إيطالي يتفقد قواته في طرابلس والحداد يثني عليهم

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحداد”، رئيس هيئة العمليات الإيطالي الفريق “فيليولو” ومساعده، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق لهم، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وقالت رئاسة الأركان بحكومة الدبيبة في بيان عبر “فيسبوك” إن اللقاء جرى بحضور رئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة الهندسة العسكرية.

وبحسب البيان، ألقى الحداد كلمة رحّب فيها بالوفد الضيف، وأشار إلى عمق العلاقات بين دولتي ليبيا وإيطاليا، وأثنى على دور دولة إيطاليا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وبالأخص في مجال التدريب، وفق البيان.