قشوط: الدبيبة يؤجّر الدبيبة “فيلا”… وعصابته تستهتر برزق الليبيين

الوطن / رصد

سخر المحلل السياسي الليبي محمد قشوط من قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بتأجير الفيلا التي يملكها لنفسه حسبما كشفه تقرير ديوان المحاسبة.

واستهجن قشوط عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الدرجة التي بلغها مقدار الفساد والاستهتار بالمال العام في ليبيا من قبل من وصفها بـ “عصابة” الدبيبة.

وقال قشوط إن “المثير للسخرية في تقرير ديوان المحاسبة، هو كيف بلغت درجة الاستهتار بالمال العام ورزق الليبيين من عصابة الدبيبة المستولية على طرابلس، متمثلة فيما تضمنه التقرير عن توقيع الدبيبة كرئيس حكومة عقد إيجار لفيلته الخاصة بمنطقة النوفليين إحدى أرقى شوارع العاصمة لوزير الدفاع بحكومته الذي يشغله الدبيبة بنفسه بقيمة 924 ألف دينار لمدة سنة أي 77 ألف كل شهر”.