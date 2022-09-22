الاتحاد العام لغرف التجارة يدرس خطوات تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، رفقة رئيس الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP، عبدالمجيد مليقطة، كيفية مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي.

وناقش الطرفان بمشاركة عدد من رجال الأعمال، خُطط تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تسهمُ في الدفع بعجلة التنمية وتدعم الاقتصاد المحلي.

الاتحاد العام لغُرف التجارة أوضح أن هذا الاجتماع جاء كلقاءٍ تمهيدي، ستُعقد بعدها سلسلة من ورش العمل بمشاركة رجال الأعمال على متسوى البلاد؛ لدعم خطة تنفيذ مشاريع الدولة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بإشراف شركة PPP ليبيا.