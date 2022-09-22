خليل: “تسييري غات” استلم حزمة من احتياجات معالجة مشاكل المياه

قال رئيس المجلس التسييري غات إبراهيم خليل إنه بعد عدّة لقاءات واجتماعات مع مدير شركة المياه والصّرف الصّحي، تمّ استلام حزمة من احتياجات المنطقة لمعالجة بعض مشاكل المياه.

وأضاف خليل في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن هذه الاحتياجات تمثلت في مضخّات غاطسة للآبار وأخرى لتصريف مياه الصّرف الصّحي، بالإضافة إلى مولد كهربائي لتشغيل المضخّات.

وتابع: “نسعى لتحسين إمدادات المياه بالمدينة من خلال تفعيل الآبار المتوقفة منذ مدّة بالاتفاق مع مدير شركة المياه والصّرف الصّحي الذي ذلّل كافة الصّعاب وقدّم لنا كافة التسهيلات لصيانة عدد من الآبار، وقام بتشكيل لجنة لحلّ مختنقات المياه في غات”.