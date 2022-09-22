الخارجية الليبية تبحثُ تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية

أخبار ليبيا 24

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية مراد احميمة، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري، صلاح عبد الصادق؛ على ضرورة تذليل كافة العراقيل التي تواجه الليبيين في إجراءات الدخول للأراضي المصرية.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، أوضحت في بيان لها، أن الطرفان ناقشا بمشاركة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة؛ إمكانية تسهيل إجراءات دخول وتجديد الإقامة لليبيين الموجودين في مصر، إضافة إلى معالجة كافة الغرامات المالية المترتبة على بعض الموطنين.

من جهته دعا احميمة إلى ضرورة البث في إقامات وتأشيرات العمل للموظفين والدبلوماسيين الليبيين في مصر.

بدوره أكد مُساعد الوزير أن وزارة الخارجية المصرية ستشرع في تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطنين من البلدين، بما يحقق الاستفادة المُثلي بين الطرفين.