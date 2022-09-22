خلال قبول اعتماد السفير الليبي.. بوتين يشدد على دعم روسيا لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قبوله اعتماد السفير الليبي في موسكو امحمد المغراوي، إنه يعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع ليبيا ويهتم بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في ذلك البلد.

وفي كلمته الترحيبية بسفير ليبيا الجديد لدى بلاده، شدد بوتين على دعم روسيا لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ومساعدة الشعب الليبي الذي وصفه بالصديق في الدفاع عن حقه في حياة كريمة وسلام وأمن.

وأكد بوتين خلال كلمته، أنهم يتطلعون إلى استئناف التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مع استقرار الوضع الداخلي في ليبيا.

وكان الرئيس الروسي قد قبل أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا لدى روسيا، بينهم 5 سفراء عرب جدد من ليبيا والجزائر ومصر والسودان والكويت.