أردوغان: هدفنا وصول ليبيا إلى مستوى الرخاء الذي تستحقه عبر صون سيادتها ووحدتها وسلامة ترابها

ليبيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استقرار ورفاه ليبيا يحمل أهمية بالغة من أجل المنطقة بأسرها ولا سيما من أجل جيران هذا البلد.

أردوغان وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، لفت النظر إلى دعم تركيا جهود الأمم المتحدة في سبيل إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف: “هدفنا وصول ليبيا إلى مستوى الرخاء الذي تستحقه عبر صون سيادتها ووحدتها وسلامة ترابها”.

أردوغان أكد أن وصول حكومة قوية منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب عبر انتخابات نزيهة إلى السلطة في ليبيا ينبغي أن يكون هدفًا رئيسيًا يحظى بدعم من الجميع.

