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الفلاح: محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إن مجلسي النواب والدولة في أزمة حقيقية، مبينا أن هناك محاولة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية على أن يتم ترك شروط الترشح للرئاسة للسلطة التشريعية القادمة، بهدف الخروج من المأزق الحالي.

وأضاف الفلاح، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن أزمة الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة في غاية من الصعوبة، وهي أزمة أكبر من مجلسي النواب والدولة أنفسهم، باعتبار أن هناك أطراف في الداخل ترفض استبعادها من الانتخابات .

وأشار جمال الفلاح، إلى أن ليبيا تحتاج إلى رئيس دولة منتخب من الشعب الليبي ومعبر عن تطلعاته وقادر على توحيد مؤسساته.

 

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الوطن الليبية

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