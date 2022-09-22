شركة الكهرباء تبحث مع شركة تركية استئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية في سرت

أخبار ليبيا 24

بحث، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مع ممثلين لشركة جاما التركية العاملة مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تقييم واستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية في سرت.

وتناول الاجتماع بحث إعداد جداول زمنية لاستكمال أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة .

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن مشروع محطة الخليج البخارية من المشاريع المهمة والاستراتيجية، حيث تقدر القدرة إنتاجية بـ 1400 ميغاوات.

وأشارت إلى أن المحطة تعمل الآن فقط بالوحدة الأولى، بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات، وذلك لتوقف العمل بالمشروع منذ سنة 2014 نتيجة للظروف الأمنية، والتي لم تسمح بعودة الشركات المنفذة للمشروع.