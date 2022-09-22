قشوط: المثير للسخرية تأجير الدبيبة فيلته إلى نفسه بـ924 ألف دينار

سخر المحلل السياسي محمد قشوط من حجم الفساد الذي كشفه تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال قشوط في تغريدة عبر “تويتر”: “المثير للسخرية في تقرير ديوان المحاسبة وكيف بلغ درجة الاستهتار بالمال العام ورزق الليبيين من عصابة الدبيبة المستولية على طرابلس يتمثل وفق ما تضمنه التقرير عن توقيع الدبيبة كرئيس حكومة عقد إيجار لفيلته الخاصة بمنطقة النوفليين إحدى أرقى شوارع العاصمة لوزير الدفاع بحكومته الذي يشغله الدبيبة بنفسه بقيمة 924 ألف دينار لمدة سنة أي 77 ألف كل شهر”.

وأضاف: “بشكل أوضح: رئيس الحكومة (الدبيبة) قام بتأجير فيلا (الدبيبة) إلى وزير الدفاع (الدبيبة)”.