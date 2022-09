ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا أن خليفة حفتر لن يقتنع بدولة ديمقراطية دستورية ما لم تكسر بندقيته، بحسب زعمه.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن يتراجع عقيلة عن نصرة حفتر فهم زملاء بيدقة وشركاء سلطة”.

وأكد أنه لن يجدي أي حوار سياسي وطني ليبي او قانوني، فالأزمة ليست مناظرة، بل هي صراع تسلح وتوحش سلطوي طالما ظل صاحب البندقية المأجورة وتاجر السلطة وبيادق الدول على الطاولة والكراسي.

Shares

The post الأمين: لن يجدي أي حوار سياسي فالأزمة ليست مناظرة بل صراع تسلح وتوحش سلطوي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية