الزبير: البقاء في السلطة سبب تقاعس مجلس الدولة

الوطن / رصد

رأى الباحث السياسي عصام الزبير إن مجلس الدولة لم يتحرّك بالصورة المطلوبة لإثبات وجوده مع مجلس النواب، والتوافق من أجل إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وقال الزبير في تصريحات صحفية، إن كلا المجلسين لم يلتزما بالأهداف المنوطة بهما وفقاً للاتفاق السياسي، حيث لم يقرّ مجلس النواب قاعدة انتخابية بعد مرور عام على تكليفه بذلك.

واتّهم الزبير مجلس الدولة بالتمسك بالمناصب والعمل في سبيل البقاء في السلطة، الأمر الذي جعلع متقاعسًا عن التوافق مع مجلس النواب، على حد تعبيره.

وأضاف: “كل الحكومات عُيّنت من أجل الانتخابات قبل أن تتوسع في تحقيق أهداف وأجندات ومصالح خاصة بها أو بأطراف أخرى مرتبطة بها”