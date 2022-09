عمر: عودة روسيا إلى طرابلس هو أمر بروتوكولي دبلوماسي فقط ولا يعني عودة العلاقة مع الدبيبة

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون شمال أفريقيا خيري عمر أن روسيا كانت ترتب للعودة والتواجد في ملف ليبيا منذ فترة عبر مسارين.

عمر أوضح في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن المسار الأول هو التواصل مع معسكر الشرق عبر تواصلها مع حكومة الثني السابقة، ومسار تواجدها في مجلس الأمن ورفض بعض القرارات ومنها تمديد فترة البعثة الأممية، واهتمامها الآن بالأزمة الليبية يأتي في ظل الصراع الدولي ولتعزيز دورها دوليًا.

ورأى أن عودة روسيا إلى العاصمة طرابلس هو أمر بروتوكولي دبلوماسي فقط، ولا يعني عودة العلاقة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة أو تحيزها لها، لكنها تعني الانفتاح على الطرفين بهدف العودة لملف ليبيا. بحسب تقديره.

وبخصوص تقارب معسكر الشرق مع أنقرة مؤخرًا وتأثيره على العلاقة مع روسيا، قال: “التقارب مع تركيا سواء من قبل عقيلة صالح أو حفتر لن يؤثر على العلاقة القديمة مع موسكو ولا يتعارض مع السياسة الروسية، موسكو تدعم من يحقق مصالحها، لذا لن تفكر في سحب مرتزقة فاغنر من ليبيا إلا إذا احتاجتهم في حرب أوكرانيا، لكن استمرار تواجدهم في الداخل الليبي يصب في مصلحة الكرملين”.

