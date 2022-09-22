علي العابد: أدعو العمال المصريين للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني لدخول ليبيا بأمان

دعا علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمال مصر الراغبين في العمل بليبيا إلى التسجيل عبر الربط الالكتروني الموجود على الموقع الرسمي لوزاره القوى العامله في مصر لدخول ليبيا بأمان.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “بوابة أخبار اليوم” المصرية على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية المنعقد بالقاهرة برئاسة المغرب، حيث أوضح “العابد” أن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني يسهل على العمال العديد من الإجراءات للحصول على عمل بطريقة رسمية وكذلك تأمينهم على الاراضي الليبية بصورة كامله وعدم استغلالهم وكذلك ضمانة لحقوقهَم المادية وغيرها من الحقوق.

وقال “العابد” إن الذين يغادرون إلى ليبيا بالطريقة الشرعية والرسمية يتم تأمينهم على الأراضي الليبية لأن العامل الذي يدخل الأراضي الليبية بطريقة رسمية يكون معروفا لدى الجهات الرسمية بالدولة، وكذلك يكون معرفا لدى أصحاب الأعمال ويكون مؤمنا تماما.

وحذر عمال مصر من دخول ليبيا بطريقة غير شرعية لأن ذلك يعرضهم إلى الخطر ويكون من الصعب تأمينهم عل الأراضي الليبية لذا كان الربط الإلكتروني هو أحد أهم أسباب تامين العمالة المصرية ليكون بصفة رسمية وشرعية.

يذكر أن فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، انتهت أمس الأربعاء والتي بدأت يوم الأحد الماضي بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء،والشخصيات العامة.