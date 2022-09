الشركسي: شكشك حاول تأخير تقرير ديوان المحاسبة والتخفيف من حدته

ليبيا – علق أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي على التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحقيقة أنّهم استطاعوا ترسيخ وتجذير الفساد، في السابق كانوا يتهربون من الاتصاف به، الآن يفخرون ويحكمون به، والناس يتساقطون عند أبوابهم، أصحاب المبادئ هم المتهمون، يصفهم الناس بأنهم هُبل ودراويش لأنّهم لا يختلسون”.

وتابع: “صدق جبريل -رحمه الله- عندما أخبرني أنّنا لن نصل للقاع، سيستمر الانحدار ما دام الفاسد والفاشل هم الحكّام، قاوم الباطل ما استطعت لذلك سبيلًا”.

‏

وأردف: “شكشك المتواطئ مع الدبيبات حاول تأخير التقرير والتخفيف من حدته، فظهر لنا بهذا الشكل الفاضح والمريع، كيف لو أرانا الحقائق كما هي؟ ماخفي بالفعل أكثر رعبًا وأعظم”.

