البيوضي: ردة فعل الدبيبة إزاء تقرير ديوان المحاسبة “انفصال عن الواقع”

الوطن / رصد

هاجم المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، ما وصفه بـ”الانفصال عن الواقع” في ردة فعل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة على تقرير ديوان المحاسبة.

وقال البيوضي في تصريحات، إن الدبيبة مسؤول تماما عن الفساد الحاصل في ليبيا، والذي يؤشر على فشله في إدارة الدولة، متسائلاً عن مصدر الهدايا الفاخرة التي قُدّمت من أموال الليبيين.

وأضاف: “في الدول التي تمتلك نخبة واعية، يتم إسقاط مثل هذه الحكومات شعبيًا، ويحاكم كل أعضائها وتسترد أموال الأمة، أما نحن فسنبحث عن حكاية جديدة ونشتري الوهم والتآمر مرة أخرى”

ودعا البيوضي إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء عقد كامل من النهب والافتراس والتفقير والفوضى والفساد، على حد تعبيره.